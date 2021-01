Schwachstellen sind natürlich solche Gelegenheiten wie in Großraumbüros, wo man zwar vielleicht so Plastikwände aufgestellt hat, um die Direktübertragung zu vermeiden. Aber Aerosole sammeln sich da trotzdem an. Oder Sammeltransporte auf eine Baustelle in kleinen Autos. Und ganz kritisch überall sind immer diese Pausenzeiten, also das gemeinschaftliche Essen, das ist die gemeinschaftliche Raucherpause. Und natürlich auch der Weg zur Arbeit hin selbst, ist auch natürlich schon problematisch.