Bananenschalen, Brotreste und Grünschnitt: So sieht vorbildlich getrennter Biomüll aus. Dafür mussten Yvonne und Ingrid Sabrowski aber zunächst die Stoffe aussortieren, die nicht in die Biotonne gehören.

Für die Leipziger Stadtreinigung überprüfen sie stichprobenartig den Inhalt von Biomülltonnen aus dem Stadtgebiet. Dabei sehen sie vor allem ein Problem: Immer wieder landen Plastiktüten im Bioabfall und damit auch in den 200 Kompostieranlagen in Mitteldeutschland. Oft sind auch kompostierbare Tüten aus Bioplastik ein Problem.

In den Kompostieranlagen müssen solche sogenannten Störstoffe aufwendig herausgesiebt werden, manchmal werden sie sogar zu den Stadtreinigungen zurückgeschickt. Das bedeutet nicht nur ein Mehr an Aufwand, sondern auch zusätzliche Kosten. Daher kontrolliert die Stadtreinigung in Leipzig Biomülltonnen bereits bei der Abholung.