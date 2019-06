In der bei Touristen beliebten ägyptischen Region Bahr Al-Ahmar am Roten Meer gilt von Sonnabend an ein Verbot von Einwegplastik. So dürfen im Touristenzentrum Hurghada und anderen Orten Supermärkte keine Plastiktüten mehr ausgeben. Stattdessen soll es Papiertüten geben. Auch Plastikstrohhalme und Einwegbesteck sind von diesem Wochenende an untersagt.