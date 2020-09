Der Tagebau Schleenhain endet direkt an der Dorfgrenze von Pödelwitz. An dem riesigen Krater muss jeder vorbei, der über die Bundesstraße ins Dorf fährt. "Mein Haus ist das mit dem großen Transparent. Können sie nicht verfehlen", sagt Jens Hausner am Telefon. Und wirklich: "Zukunft statt Braunkohle" prangt an der Hauswand. In dem 40-Häuser-Ort nicht zu übersehen.