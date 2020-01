Eine Verkehrskontrolle auf der Raststätte Oberlausitz Nord an der A 4. Die Details erklärt Kai Siebenäuger von der Polizeidirektion Görlitz: "Zwei Kollegen hier an der mobilen Messstelle, die messen die Fahrzeuge, die hier zugeführt werden, ob die Fahrzeuge überladen sind. Und die zwei anderen Kollegen, die postieren sich an der Autobahn und beobachten den Verkehr, schauen, was interessant sein könnte für uns, und führen die Fahrzeuge dann hier in die Kontrollstelle."