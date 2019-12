Breitscheidplatz Offenbar Fehlalarm für Berliner Weihnachtsmarkt

Die Polizei hatte am Samstag den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin vorzeitig geräumt, weil es Hinweise auf verdächtige Personen gab. Vor gut drei Jahren hatte es einen Terroranschlag auf genau diesen Markt gegeben.