Christof Günther: Vom Monteur zum Manager von InfraLeuna

Er fährt am Kraftwerk vorbei, unter Versorgungsleitungen hindurch. An auffallend vielen Orten wird gebaut. Der Chemiepark erlebt gerade seinen zweiten Boom nach der Wiedervereinigung. "In zwei Jahren wird man das alles hier nicht mehr wiedererkennen. Hier auf diesem Bereich wird eine neue Schaltanlage stehen – der Bagger hebt gerade die Baugrube aus. Und dahinter entstehen dann neue Kühlwerke, die neue Deionat-Anlage [Anmerkung der Redaktion: Deionat ist demineralisiertes Wasser] und die Drucklufterzeugung."

Günther beginnt 1985 als Lehrling im VEB Reparaturwerk Clara Zetkin in Erfurt. Die Revolution 1989 erlebt er in der Kaserne in Halle.

Auch am Tag des Mauerfalls ist Günther kaserniert. Er erfährt vom historischen Ereignis erst am nächsten Tag. Zigtausende gucken sich fix mal den Westen an. Soldat Günther darf nicht. "Es gab nur einmal die Woche die Möglichkeit, Ausgang zu erhalten. Und da war festgeschrieben, dass man den Ausgang am Standort und in Uniform zu verbringen hatte. Also einfach mal in den Zug setzen und irgendwohin fahren, das war nicht vorgesehen. Schon gar nicht nach West-Berlin." Weihnachten 1989 bekommt Günther Urlaub und reist das erste Mal nach Bayern.