Ines Härtel: Die erste Ostdeutsche am Bundesverfassungsgericht

Fleiß und Wandel – das sind die leitenden Motive im Leben von Ines Härtel. Fleißg zu sein, lernte sie im Gymnasium ihrer Geburtsstadt Staßfurt. Einer Schule, die in der ganzen DDR für Disziplin bekannt war. Früh entwickelte sie als Kind den Wunsch, Menschen zu helfen.

"Dieses Helfen war immer schon veranlagt"

Das tat sie als Jugendliche beim Deutschen Roten Kreuz – in der Zeit der Vorwendejahre, als sich die Stimmung in der DDR änderte: "Man hat so ein bisschen das Knistern gemerkt. (…) Wir haben viel darüber diskutiert – nicht in der Schule, aber im privaten Umfeld –, was für uns daraus entstehen wird. Da haben wir doch gehofft, dass auch für uns Freiheit und Demokratie eintreten könnten."

Für Ines Härtel fiel die deutsche Einheit mit der Volljährigkeit zusammen. Die letzten Wochen in der Schule nach dem Mauerfall waren für sie von demotivierenden Ansagen der ehemaligen DDR-Lehrkräfte geprägt: "Da hieß es, im Westen sei man ja viel schlauer als im Osten. Das wurde uns gleich deutlich gemacht." Dass das nicht so war, merkte Härtel spätestens im Studium in Göttingen. Der gelernte Fleiß zahlte sich in guten Leistungen aus.

Dass sie sich für Jura entschied, hing auch mit der deutschen Einheit zusammen: "Dieses Helfen war immer schon veranlagt." In der Wendezeit sei ihr klar geworden, dem Einzelnen zu seinem Recht verhelfen zu wollen.

Veränderungen offen gegenübertreten

Auf die Nachwendejahre blickt Härtel mit Bewundern. Sie sah die Schwierigkeiten, mit denen die Leute zu kämpfen hatten, wenn sie die Heimat besuchte. Aber sie sah auch die Kraft, die die Menschen damals zeigten:

Wenn man einen großen Wandel erlebt: Dass man dann realisieren kann, jetzt geht es weiter – auch mit einer großen Veränderung –, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Ines Härtel

Diese Fähigkeiten brauche man noch heute, ergänzt Härtel. Auch in ihren Fachgebieten geht es um Neues und Veränderungen: Digitalisierung und Globalisierung. Zu ihnen lehrte und forschte sie an zahlreichen Universitäten wie der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.

Ostdeutsche Bundesrichter findet sie wichtig

Dann wurde ein neuer Richterposten am Bundesverfassungsgericht frei – und er sollte ostdeutsch besetzt werden. Die Wahl fiel auf Ines Härtel. Seitdem ist ihr Name mit dem Label "erste ostdeutsche Bundesverfassungsrichterin" verbunden. Härtel freut es. Sie findet es wichtig, dass "auch solche Erfahrungsräume" eine Rolle spielten.

Ich bin in Ostdeutschland geboren, das ist meine Heimat und bleibt meine Heimat. Ines Härtel