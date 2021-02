Der Umschau-Test Kommt die Post durch den Schnee?

100 Briefe gehen aus Leipzig an zehn Adressen in ganz Deutschland. 50 davon einen Tag vor dem Wintereinbruch, 50 mittendrin. Wie schnell werden sie ihre Ziele erreichen?

Im DHL Zentrum Leipzig Radefeld werden unsere Briefe nach Zielpostleitzahl sortiert. Bildrechte: MDR

Es ist der 05. Februar 2021, ein Freitag. Noch ist nichts vom Wintereinbruch zu sehen. Wir werfen unsere ersten 50 Briefe ein. Noch am späten Nachmittag werden sie nach Leipzig Radefeld gebracht. Dort steht eines von 82 Briefzentren in Deutschland. Durch diese laufen täglich 55 Millionen Postsendungen. Hier werden unsere Briefe nach Zielpostleitzahl sortiert und in Lkw weggebracht. Werden sie es schon am nächsten Tag im Ziel-Briefkasten liegen? Vorgesehen ist das zumindest so.