Städte wie Leipzig, Dresden und Chemnitz nehmen nach Aussagen des Städtetags trotz der Maximalgebühr von 30 Euro kein Geld damit ein. Im Vergleich mit dem europäischen Ausland sind die Gebühren in Deutschland gering . In Kopenhagen kostet ein Bewohnerparkplatz knapp 160 Euro, in Amsterdam über 500 Euro und in Stockholm sogar fast 830 Euro jährlich.

Für Martina Hertel vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) ist es deshalb nicht verwunderlich, dass auch in Deutschland die Gebühren steigen könnten. Hertel sagt: "Es zeigt sich, dass die Konflikte an vielen Stellen größer werden und dass eine Kommune gut beraten ist, nicht an allen, aber an vielen Stellen das Parken aus dem öffentlichen Raum zurückzudrängen. Es ist ja nicht so, dass es keine Parkmöglichkeiten gibt, wir haben Parkhäuser ohne Ende, nur die stehen alle leer."