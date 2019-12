Die Vorwürfe gegen den britischen Prinz Andrew nehmen weiter Gestalt an. Eines der mutmaßlichen Opfer im Missbrauchsskandal um US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein, Virginia Guiffre, hat seine schweren Vorwürfe gegen den zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth bekräftigt.



In einem jetzt ausgestrahlten BBC-Interview schildert Giuffre sehr plastisch, wie sie dreimal zum Sex mit dem Royal gezwungen worden sei. In zwei der mutmaßlichen Fälle war Guiffre erst 17 Jahre alt. Die Übergriffe sollen sich in den Jahren 2001 und 2002 zugetragen haben.