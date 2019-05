Der jüngste Spross der britischen Königsfamilie heißt Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Das gaben die Eltern, Prinz Harry und seine Frau Meghan, am Mittwoch bekannt.

Bei den Buchmachern war vor allem auf Namen wie Alexander, Arthur, Albert, James und Philip gewettet worden. Der Name Archie gilt hingegen als Überraschung in Großbritannien.

Archie war am Montag auf die Welt gekommen. Er ist das achte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. In der Thronfolge ist er nach Prinz Charles, Prinz William und seinen drei Kindern sowie seinem Vater Prinz Harry der Siebte in der Thronfolge.