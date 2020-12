Urlaub hätten wohl viele gerade dringend nötig. Der Blick in die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Verordnungen bringt aber schnell Ernüchterung: Von touristischen Reisen wird abgeraten und Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen dürfen bis auf Weiteres nicht an Privatleute vermietet werden. Ausnahmen sind etwa Beerdigungen oder medizinisch notwendige Reisen. Was für coronamüde Städter und Städterinnen ein möglicherweise hinnehmbares Übel ist, wird für die Ferienwohnungsbranche teils zur Existenzbedrohung.

Das ist auch Frank Henning aufgefallen. Der Erzieher aus Niedersachsen betreibt privat eine kleine Ferienwohnung an der Nordsee. Über Gespräche mit anderen Ferienwohnungsbesitzern vor Ort und in sozialen Netzwerken sei ihm die teils große Not der Betroffenen in der Corona-Krise aufgefallen, erzählt Henning im Gespräch mit MDR AKTUELL. Er gründete eine Facebook-Gruppe, in der sich inzwischen gut 900 Mitglieder über ihre Lage austauschen. Henning betont: "Wir sind keine Corona-Leugner". Ihm gehe es darum, auf die aufmerksam zu machen, die die Politik in Berlin und den Landeshauptstädten "vergessen hat".