Eine von ihnen ist Luisa aus Berlin. Sie habe sich nie vorstellen können, "so fest gebunden zu sein" und "das Leben so komplett gemeinsam" zu bestreiten, sagt die 36-Jährige. Eine Samenbank kam für sie nicht infrage, sie wollte den Vater ihres Kindes von Anfang an einbeziehen. Und so fand sie im Netz nach einigen Treffen ihren privaten Samenspender. Schwanger wurde sie dann durch die sogenannte Bechermethode: