Dass der Pub von Olaf Winkler bis dahin vielleicht wenigstens den Freisitz wieder öffnen darf, kann er nur hoffen: "Natürlich spielt uns das dann in die Karten. Auf der anderen Seite muss man sehen, wir haben dann wieder die Kosten an der Backe, sage ich mal ganz salopp. Wir haben die Leute aus der Kurzarbeit wieder. Also im Prinzip brauchen wir das dann, dass die Leute zum Fußball schauen in den Laden kommen, ob dann mit Abstand oder ohne – wahrscheinlich mit Abstand – und klar wäre das dann gut, das ist für das Geschäft auf jeden Fall gut."