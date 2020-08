70 Jahre Progress-Filmverleih "Dass einer unabhängig einen Film in die DDR-Kinos gebracht hätte, das war undenkbar"

Alle DEFA-Filme konnten nur von Progress vertrieben werden. Es war ja ein Monopol-Verleih. Es gab gar keinen anderen Verleih. Anders ging es gar nicht. Also, dass einer unabhängig einen Film in die DDR-Kinos gebracht hätte, das war undenkbar.

Also, Didi Hallervorden (lacht), den musste man wirklich nicht ankaufen. Aber er wurde angekauft. Otto wurde angekauft. Es wurde eher so auf dem Unterhaltungs-Bereich gekauft.

Da war ihnen geldlich immer sehr enge Grenzen gesetzt. Also, es gab nicht so viel Devisen in der DDR, um da so einen großen Film einzukaufen. "E.T." zum Beispiel: Ich weiß, dass da lange darüber diskutiert wurde. Aber dann war er doch wieder zu teuer.