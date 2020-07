In dem Tönnies-Standort hatte sich das Coronavirus so weit verbreitet, dass regional strenge Beschränkungen für die Bevölkerung der Kreise Gütersloh und Warendorf verhängt wurden. Die Fälle von Infektionen in Schlachtbetrieben rückten die Arbeitsbedingungen und Werkverträge der Branche in den Fokus der Öffentlichkeit.