In Venedig haben Tausende Menschen gegen Kreuzfahrtschiffe protestiert. Auf Schildern und Transparenten forderten die Bewohner, die riesigen Schiffe aus der Lagunenstadt fernzuhalten.

Kommunalpolitiker betonten, die Ozeanriesen seien für die Bausubstanz gefährlich. Die Wellen gefährdeten die Fundamente. Zudem bedrohten sie das sensible Ökosystem in der Lagune. In der Vergangenheit hatte auch die Unesco davor gewarnt, dass die Riesenschiffe die Welterbe-Stadt gefährdeten.