In zahlreichen Städten in Mitteldeutschland haben Tourismusbetriebe auf ihre schwierige Lage in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. In Magdeburg fand eine Mahnwache auf dem Domplatz statt. Dabei wurden rund 400 leere Koffer aufgestellt. Mehr als 20 Busse zogen hupend durch die Stadt.



Christian Engelhardt von der Arbeitsgemeinschaft regionale Reisebüros und Veranstalter sagte, die Unternehmen brauchten dringend ein staatliches Rettungspaket, um überleben zu können. In Halle versammelten sich Betroffene aus der Reisebranche auf dem Marktplatz.

In Thüringen protestieren auch Fahrlehrer

Vertreter der Touristikbranche aus Thüringen demonstrieren in Erfurt. Bildrechte: MDR/Franziska Grewe Vor der Staatskanzlei in Erfurt demonstrierten Reisebüros und Busunternehmen aus ganz Thüringen mit leeren Reisekoffern und Liegestühle. Mit Bannern wie "Leere Koffer - leere Kassen" forderten sie staatliche Hilfen. Auch Fahrlehrer aus dem Freistaat schlossen sich den Protesten an. Rund 50 Fahrschulautos bildeten einen Autokorso. Die Fahrlehrer forderten, die Fahrschulen wieder öffnen zu dürfen. Die Thüringer Arbeitsministerin Heike Werner versicherte den Fahrlehrern in einem Gespräch, ihre Situation im Blick zu haben. Eine konkrete Zusage machte sie nicht.

Aktionen auch in Sachsen

In Sachsen gab es Protestaktionen in Dresden, Chemnitz und Leipzig. In Dresden fuhren 50 leere Reisebusse durch die Stadt zum Landtag. Die Fahrer wollten dort wirtschaftliche Hilfe fordern. In Chemnitz machten Inhaber von Reisebüros mit leeren Koffern und Liegestühlen auf ihre Situation aufmerksam.

Reisebranche befürchtet Pleitewelle