Soweit er das überblicken könne, schickt Haberland hinterher, sei das sicherlich ein Prozess mit herausragender Bedeutung.

Sitzungssäle im Oberlandesgericht nicht geeignet

Stefan B. sitzt seit gut vier Monaten in Untersuchungshaft. In spätestens zwei weiteren Monaten muss die Anklage erhoben oder die Untersuchungshaft geprüft werden, das heißt Anfang April.

Dann könnte das Verfahren nach Sachsen-Anhalt kommen, ans Oberlandesgericht, das ein solches Verfahren am Sitz in Naumburg nicht durchführen kann, ist sich der Vorsitzende des Richterbundes Sachsen-Anhalt Christian Hoppe sicher:

Hohes Interesse und hohe Anforderungen

Habe man es mit einer Verhandlung vor dem Staatsschutzsenat zu tun, gebe es schon erheblich mehr Beteiligte, betont Hoppe weiter:

Es gibt auch allein aufgrund des Sachverhalts ein größeres Interesse. Christian Hoppe Vorsitzender Richterbund Sachsen-Anhalt

Daher müsse ein Raum für den Prozess viel mehr Kapazitäten aufnehmen, sagt Hoppe: "Das Zuschauerinteresse ist groß. Medienvertreter wollen begleitet werden, wollen berichterstatten und brauchen entsprechende Voraussetzungen."

Nicht zuletzt müsse auch der Prozessablauf an sich reibungslos über die Bühne gehen, sagt Hoppe weiter: "Unter Wahrung der Rechte der Verfahrensbeteiligten. Zeugen müssen gefahrlos in den Saal kommen und auch wieder aus dem Saal heraustreten können." Daher sei es, so Hoppe, sinnvoll, Zeugen und Zuschauer vor dem Gerichtssaal zu trennen: "Das sind alles Anforderungen, die sich in einem üblichen Prozess so nicht stellen."