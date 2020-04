Sollte es zur Einstellung kommen, will die Kammer ihre Sicht der Geschehnisse um die Loveparade 2010 schriftlich darlegen und in einer zeitlich begrenzten Hauptversammlung vortragen. Die nächste Sitzung soll am 21. April stattfinden. Noch ist unklar, ob sie wegen der Corona-Krise stattfinden wird.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg kam es am einzigen Zugang und Abgang auf das Festival-Gelände zu einem so großen Gedränge, dass 21 Menschen ums Leben kamen und mindestens 652 verletzt wurden.