Prozessbeginn Hauptangeklagter im Missbrauchsfall Münster vor Gericht

Auch deshalb wächst die Zahl der Verdächtigen. Erst am Dienstag teilte die Landesspezialeinheit für Internetkriminalität in Köln mit, dass es 19 neue Beschuldigte im Missbrauchsfall Münster gebe. Die Auswertung von Bildmaterial und Chats habe neue Erkenntnisse über die Identitäten der weiteren Täter ergeben. Bislang wurden insgesamt 37 Beschuldigte aus Deutschland und Österreich ermittelt.

Der Fall von Münster ist einer von drei größeren Missbrauchskomplexen, denen Ermittler in den letzten Jahren auf die Spur gekommen sind. Zuletzt sorgten die Missbrauchsserien auf einem Campingplatz in Lügde und in Bergisch Gladbach für großes Aufsehen in Politik und Gesellschaft. Aber die Fälle zeigten auch, dass sich intensivere Ermittlungen auszahlen.