Quallen haben sich in diesem Jahr in großen Mengen viel früher als sonst in der Ostsee ausgebreitet und sind besonders groß. Die Ozeanographin Cornelia Jaspers spricht von einem „sehr guten Quallenjahr“. Bereits vor drei Wochen sei in der Eckernförder Bucht ein sehr dichtes Aufkommen an Ohrenquallen beobachtet worden. Auch seien schon Feuerquallen und eingeschleppte Rippenquallen da. Sie tauchten normalerweise erst im Spätsommer auf, in diesem Jahr aber schon im Mai.