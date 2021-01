Am Montag öffneten in Mitteldeutschland viele Impfzentren, in Sachsen startete die Onlineterminvergabe. Paralell deuten sich gesetzliche Privilegien für Geimpfte an: So muss in Sachsen-Anhalt künftig nicht mehr jeder Einreisende aus einem ausländischen Corona-Risikogebiet verpflichtend in häusliche Quarantäne. Seit Freitag gelten Ausnahmen für Menschen, die nachweisen können, dass sie mindestens 14 Tage vor der Einreise eine Impfung gegen das Coronavirus vollständig abgeschlossen haben. Ebenfalls ausgenommen sind Menschen, die nachweislich vor mindestens drei Wochen und vor maximal sechs Monaten mit Covid-19 infiziert waren.