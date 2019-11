Radfahrer sollen künftig mehr Möglichkeiten haben, ihr Rad in Fernzügen mitzunehmen. Wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte, sollen bis 2025 in 60 Prozent der Züge eine Mitnahmemöglichkeit geschaffen werden. Bisher liegt der Anteil bei 47 Prozent. Ziel sei, dass auf allen Strecken Stellplätze für Fahrräder verfügbar sind, hieß es vom Ministerium.

ICE-Fernzüge am Hauptbahnhof Leipzig Bildrechte: dpa

Bislang gibt es nur in einem Teil der Fernzüge Platz für Fahrräder: in den rund 180 Intercity-Zügen sowie in 59 ICE-T-Zügen, wo sie nachgerüstet wurden. Bei den ICE-Zügen wird auch künftig nur der ICE 4 ein Fahrradabteil haben. 39 dieser Züge hat die Bahn schon im Bestand, bis 2023 folgen weitere 80 Züge dieser Baureihe. In den ICE-Zügen der Baureihen eins bis drei können Fahrräder aber weiterhin nicht mitgenommen werden. Sie sollen aus Kostengründen auch nicht umgerüstet werden.