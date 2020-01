70.000 Tote seit 2010 Fußgänger und Radfahrer in Europa schlecht geschützt

Tödliche Unfälle mit Radfahrern oder Fußgängern sind in Europa alltäglich: Zwischen 2010 und 2018 sind in Europa 70.000 Radfahrer und Fußgänger bei Unfällen ums Leben gekommen. Eine Studie kommt nun zu der Einschätzung, dass in Europa weit mehr zum Schutz der verletzlichsten Verkehrsteilnehmer tun könnte.