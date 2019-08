Der französische "Raketenmann" Franky Zapata hat als erster "fliegender Mann" den Ärmelkanal überquert. Der 40-jährige Jetski-Weltmeister landete mit seinem Flyboard Air am Sonntagmorgen nach 20 Minuten Flug planmäßig in St. Margaret's Bay im südenglischen Dover. Gestartet war Zapata in Sangatte in Nordfrankreich. Auf der Hälfte der Strecke legte er einen Zwischenstopp zum Tanken ein.