In Frankfurt am Main hat es in der Nacht zu Sonntag Ausschreitungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Hunderte Menschen zunächst friedlich in der Innenstadt gefeiert; gegen 1 Uhr schlug die Stimmung um, und es kam auf dem Opernplatz zu Krawallen.

Bereswill sagte, Hunderte Anwesende hätten jedes Mal gejubelt, wenn eine Flasche die Beamten getroffen habe. "Von der Qualität, aber auch von der Anzahl ist das etwas, was ich in Frankfurt noch nicht erlebt habe", sagte der Polizeipräsident.

Bereswill zufolge wurden 39 Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren festgenommen. Bei acht von ihnen wurde am Mittag noch abgewogen, ob sie wegen "schweren Landfriedensbruchs" in Untersuchungshaft genommen werden könnten.



Die Krawalle sollen demnach am Montag in einer Sicherheitskonferenz aufgearbeitet werden. Zuletzt hatten schwere Krawalle in Stuttgart bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Randalierer hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert.