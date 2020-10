Ulmer Münster Rassismus-Debatte um die Heiligen Drei Könige entfacht

Ob unterm Weihnachtsbaum oder in der Kirche: Eine Krippe gehört für viele Menschen zum Weihnachtsfest dazu. Doch um die Darstellung der Heiligen Drei Könige ist eine Diskussion entbrannt: Ist die Figur des schwarzen Königs rassistisch? Das Ulmer Münster sieht das so und will sie dieses Jahr nicht in die Krippe stellen. Wie sehen die Kirchen in Mitteldeutschland das?