Schädlingsbekämpfung Gibt es in Leipzig eine Rattenplage?

Hauptinhalt

Diese tierische Begegnung wünscht sich wohl niemand im Keller oder im Garten: die mit einer Ratte. Diese fühlen sich in Großstädten besonders wohl. Deswegen kann man sie auch immer mal sehen. Aber sind sie auch wirklich mehr geworden? Droht eine Plage in diesem Sommer? Diese Frage brachte unsere Kollegin Andrea Jope mit in die Redaktionssitzung. Denn nach einem heftigen Gewitter hatte sie neben der heimischen Terrasse ein sehr unangenehmes Erlebnis:

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL