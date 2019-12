In Deutschland konsumieren dem bericht zufolge gut jeder vierte Mann und gut jede fünfte Frau Tabakprodukte.

In Deutschland konsumieren dem bericht zufolge gut jeder vierte Mann und gut jede fünfte Frau Tabakprodukte.

In Deutschland konsumieren dem bericht zufolge gut jeder vierte Mann und gut jede fünfte Frau Tabakprodukte. Bildrechte: colourbox.com

WHO-Bericht Männer konsumieren erstmals weniger Tabak

Hauptinhalt

Die Zahl männlicher Tabak-Konsumenten ist weltweit zum ersten Mal rückläufig. Das hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf mitgeteilt. Zwar steigt die Zahl der Raucher demnach weiterhin, der Konsum von Schnupf- und Kautabak und ähnlicher Produkte ging jedoch deutlich zurück. Die WHO sieht darin eine Trendwende.