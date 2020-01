Rauchen in der Öffentlichkeit Diskussion um Rauchverbot an Haltestellen

In Halle/Saale überlegt derzeit die Verkehrs AG, ob sie ihre Haltestellen zu rauchfreien Zonen erklärt. In Chemnitz setzt die Verkehrs-AG schon seit über einem Jahr darauf, dass die Fahrgäste freiwillig aufs Rauchen an der Haltestelle verzichten. Und Politiker verschiedener Parteien fordern schon seit Längerem, das Rauchverbot in der Öffentlichkeit auszudehnen. Wie wahrscheinlich ist ein Rauchverbot?

von Uta Georgi, MDR AKTUELL