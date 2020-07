In Leipzig und Bad Dürrenberg laufen zurzeit groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei, des LKA Sachsen-Anhalt und des Zolls. Nach MDR-Informationen geht es bei den Ermittlungen um das Einschleusen von Ausländern und nicht gezahlte Arbeitslöhne. Insgesamt 300 Beamte sind demnach im Einsatz.

Die gemeinsame Ermittlungsgruppe arbeitet dem Vernehmen nach seit mehr als einem Jahr an der Aufklärung der Vorwürfe. Konkret soll es um einen Baufirma mit Sitz in Bad Dürrenberg gehen, die offenbar vor allem osteuropäische Arbeiter eingeschleust haben soll. Am frühen Nachmittag wollen die Behörden weitere Einzelheiten bekannt geben.