Am Tag nach dem Absturz der beiden Eurofighter mit einem Toten in Mecklenburg-Vorpommern hat der General für Flugsicherheit der Bundeswehr, Peter Klement, die Untersuchung der Unfallursache übernommen. Ein Sprecher der Luftwaffe teilte am Dienstagmorgen mit, dass die Suche nach Wrackteilen und die Sicherung der Absturzstellen auch in der Nacht fortgesetzt worden sei.