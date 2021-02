Montag, der 18. Februar 2019, ist für die damals 15-jährige Rebecca ein normaler Schultag. Rebecca hat das Wochenende im Haus ihrer Schwester in einer beschaulichen Eigenheimsiedlung in Berlin-Rudow verbracht und dort auch von Sonntag auf Montag übernachtet. An diesem Montag kommt der Teenager jedoch nie in der Schule an und es beginnt einer der spektakulärsten Vermisstenfälle, den es je in Deutschland gegeben hat.