Wenn ein Flugzeug mit deutschen Insassen abstürzt oder in Fernost die Erde bebt, kann es sein, dass im Hallenser Franzosenweg hoch über der Altstadt ein Telefon klingelt. Rüdiger Lessigs Telefon. Er leitet in Halle das Institut für Rechtsmedizin. Und Lessigs Berufsstand kommt eben nicht nur bei Mord und Totschlag zum Einsatz, sondern auch bei Katastrophen in der ganzen Welt.