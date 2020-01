Neuregelungen Bundesländer wollen Online-Glücksspiele erlauben

Die Länder ringen seit langem um eine Neuregelung des deutschen Glücksspielmarktes. Diese ist notwendig, weil es in den vergangenen Jahren massive Veränderungen mit einem Boom von bisher nicht regulierten Glücksspielen im Internet gegeben hat. Bisher hat als einziges Bundesland Schleswig-Holstein Lizenzen für Online-Glücksspiele vergeben. Der neue Staatsvertrag soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten soll.