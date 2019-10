Mit Gottesdiensten, Andachten, Festen und Konzerten wird am Donnerstag in Mitteldeutschland der Reformationstag gefeiert. Am 31. Oktober 1517 hatte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche geschlagen. Der Augustinermönch wollte die katholische Kirche erneuern. Seine Reformideen führten zur Gründung evangelischer Kirchen.