Fabian hat es überstanden: das Coronavirus. Ende März hatte sich der 29-Jährige mit Covid-19 infiziert, wahrscheinlich in seiner WG. Zehn Tage lang litt er unter grippeähnlichen Symptomen: "Leichtes Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen. Es war schon alles dabei, aber keines der Symptome war so stark, dass ich ins Krankenhaus musste oder Ähnliches."

Insgesamt musste Fabian 14 Tage lang nach seinem Positiv-Bescheid in Quarantäne bleiben, so hat es das örtliche Gesundheitsamt angeordnet. Anschließend musste er zwei Tage lang symptomfrei sein und das einem Arzt per Telefon bestätigen. Danach galt er als genesen.