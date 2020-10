Urlaub zuhause Herbstferien in Corona-Zeiten

Das Auswärtige Amt in Deutschland warnt derzeit vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in eine Vielzahl von Ländern. Laut Behörde gelten seit dem 01. Oktober 2020 dabei wieder länderspezifische Reise- und Sicherheitshinweise. Überschreitet ein Land oder eine Region die Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen, können jederzeit Reisewarnungen ausgesprochen werden.