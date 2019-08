Aber man kann das auch selbst in die Hand nehmen, denn die Anbieter würden auch immer einen Rechner anbieten, der den Ausgleichsbetrag errechne, erklärt Stefan Fischer. Anhand von Daten über Strecke und Verkehrsmittel werde die Menge an CO2 ausgerechnet, die man kompensieren könne.

Bleibt noch die Frage: Bringt dieser CO2-Ausgleich wirklich was? Kritiker sagen immer wieder: es sei nur eine Art Ablasshandel. Heißt: Man zahlt nur, um sein Gewissen zu beruhigen.

Stefan Fischer von Finanztest würde es nicht als Ablasshandel bezeichnen. "Aber es ist natürlich immer besser, gar nicht zu fliegen. Es ist eben nur eine Kompensation und kein Verzicht oder Verminderung des Ausstoßes." Und er sieht auch, dass man mit Projekten in Entwicklungsländern bei Weitem nicht alles ausgleichen kann, was die Industrieländer an CO2 produzieren.