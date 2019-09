Reisetrends Warum der Balkan ein absoluter Geheimtipp ist

Kroatien hat den touristischen Durchbruch bereits geschafft, doch auch die anderen Balkan-Länder haben wundervolle Landschaften, fesselnde Geschichte und kuriose Feste zu bieten. An folgenden Orten ist die Magie des Balkans noch zu finden.

Faszinierende Gegensätze im bosnischen Mostar

Hier findet man das ganz andere Europa. Mostar in Bosnien und Herzegowina ist der perfekte Ort, um die faszinierenden Einflüsse und Gegensätze der Religionen aus erster Hand zu erfahren. Die Gebetsrufe der Muezzins schallen frühmorgens durch die osmanische Altstadt. Hier wird jedem Besucher bewusst, wie weit die Osmanen nach Europa vorgedrungen waren und wie stark die Kultur im Balkan davon bis heute geprägt ist – von der Architektur bis zur Kochkunst und Kaffee-Kultur.

Mostar Bildrechte: Colourbox.de Die Stadt Mostar ist aber auch ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in die umliegende Region Herzegowina im Süden von Bosnien. Besonders sehenswert: die Festung Počitelj, die Wasserfälle von Kravica, das muslimische Derwisch-Kloster in Blagaj und die Buna-Quelle. Übrigens: Die Ausflüge kann man in Mostar als fertige Touren buchen.

Schmelztiegel der Kulturen: Novi Sad in Serbien

Novi Sad ist mit etwa 280.000 Einwohnern die zweitgrößte serbische Stadt. Sie liegt an der Donau, befindet sich auf halbem Weg zwischen Budapest und Belgrad und gilt als Schmelztiegel der Kulturen und Religionen: Serbisch-orthodoxe und katholische Kirchen, Moscheen und Synagogen zeugen von einem friedlichen Miteinander durch Jahrhunderte.

Novi Sad Bildrechte: imago/robertharding Zu den Gründungsvätern gehörten Serben und Ungarn, aber auch Sachsen, Franken und Schwaben, die hier, in der pannonischen Ebene, eine neue Heimat fanden. Das restaurierte Zentrum, die brodelnde Fußgängerzone, ein Mix aus Geschäften, Cafés und Galerien, der "Štrand", ein Badestrand an der Donau, all das macht Novi Sad zu einem unentdeckten Juwel. 2021 wird sie Europas Kulturhauptstadt.

Sarajevo, die unterschätzte Hauptstadt

Immer noch ein Geheimtipp unter den Balkan-Hauptstädten ist Sarajevo. Nur anderthalb Stunden beträgt die Flugzeit zwischen Deutschland und Sarajevo. Noch in der Luft sieht man die 2000-meterhohen bosnischen Berge, bevor man im Sarajevo-Tal landet. Und dann erlebt man die volle Schönheit der in den Balkankriegen geschundenen Stadt. Baščaršija, das Herzstück der Stadt, versetzt jeden Besucher in längst vergangene Zeiten eines osmanischen Basars.

Sarajevo Bildrechte: OPEN house media Enge Gassen, Kupfer- und Silberschmieden, die vor Augen der Passanten ihre filigranen Werke herstellen, Kaffeehäuser, in denen man aus winzigen Tassen türkischen Kaffee trinkt. Und wer durch Sarajevo wandert, kommt zur Lateinerbrücke, einer osmanischen Steinbogenbrücke in deren unmittelbarer Nähe 1914 der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand ermordet wurde, was den Ersten Weltkrieg auslöste.

Die grüne Tara in Bosnien und Herzegowina

Wasserfälle und Stromschnellen, Kaskaden und Schluchten – Tara ist der wahrgewordene Traum aller Raftingbesessenen. Die Raftingtouren auf der Tara sind einzigartig. Ob im Schlauchboot, Kajak oder auf dem Floß: wer sich in die reißenden Fluten der Tara stürzt, muss Mut beweisen. Unberechenbare Stromschnellen und Wasserfälle müssen überwunden werden.

Zwar liegt die Quelle des 140-kilometerlangen Flusses in den montenegrinischen Bergen, jedoch haben die letzten 30 Kilometer der Tara, die in Bosnien liegen, die höchsten Wasserfälle, die meisten Stromschnellen und die tiefste Schlucht. Nach dem Colorado Canyon, die zweitlängste Schlucht der Welt. Im bosnischen Ort Šćepan Polje sitzt mit dem Rafting Center Drina-Tara der größte Touren-Anbieter. Auf die Gäste warten 80 Bungalows direkt am Flussufer, Bio-Food vom Feinsten, erfahrene Skipper und eine Menge Abenteuer.

Balkan-Highlight: Der Durmitor Nationalpark in Montenegro

Der Durmitor Nationalpark ist ein absolutes Balkan-Highlight! Vor allem der türkisblaue "Crno Jezero" See dessen Name kurioserweise "Schwarzer See" bedeutet, funkelt überwältigend. Über gut ausgeschilderte Wanderwege, auf denen man auch allein und ohne Karte gut laufen kann, lassen sich viele weitere Seen und Hochalmen erschließen.

Traum-Strände bei Ulcinj in Montenegro