Achtung: Nicht jede Reise, die im Reisebüro gebucht worden ist, ist eine Pauschalreise. Bekommt der Kunde für jeden Bestandteil eine eigene Rechnung– also eine Rechnung für die Flugtickets, eine für das Hotel, eine für den Mietwagen etc. liegen keine "verbundenen Reiseleistungen" vor und es gibt keine Veranstalterhaftung bei einer Pleite. Wer sich nicht sicher ist, ob das in seinem Fall zutrifft, sollte bei einer Verbraucherzentrale nachfragen.