Die Burg Trakai in der Hauptstadt Vilnius symbolisiert die wechselhafte Geschichte Litauens. Heute ist sie ein Zeugnis davon, dass sich die Litauer in ihrer langen Geschichte oft gegen Eroberer, Fremdherrschaft und Unterdrückung wehren mussten.

Litauen ist der Mittelpunkt Europas. Das zumindest ergeben offizielle Berechnungen des nationalen Geografie-Instituts in Frankreich. Die Wissenschaftler haben 1989 den so genannten Flächenschwerpunkt des Kontinents ermittelt. Sie zogen zwei Linien zwischen Gibraltar und dem Ural sowie zwischen dem Nordkap und Kreta und bestimmten so das europäische Zentrum, welches inmitten der litauischen Provinz in einem kleinen verlassenen Dörfchen Namens Purnuškės liegt.