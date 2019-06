Das Zirkuswagenhotel in Weseraue. Bildrechte: imago/Panthermedia

Wem das noch nicht genug ist, der kann auch eine sogenannte Themenreise in Angriff nehmen. Je nach Interessenlage bieten Reiseführer unterschiedlichste Themenurlaube an. Ein spannendes Angebot für die ganze Familie ist zum Beispiel eine Reise nach London. "Auf den Spuren von Harry Porter" dürfte es nicht langweilig werden. Für Gartenliebhaber bietet sich die BUGA 2019 in Heilbronn an. Auch Reisen zu Wasser sind immer sehr beliebt. Für Schiffsfreunde sind vielleicht die Hamburg Cruise Days vom 13. bis 15. September 2019 interessant. Romantiker sollten nach Cornwall reisen und das Land der Rosamunde Pilcher erkunden.