Über 3.000 Personen ab 18 Jahren sind von der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg zu ihrem eigenen Reiseverhalten im Jahr 2019 sowie zu ihren Urlaubsabsichten für 2020 befragt worden. Hier sind die Ergebnisse der Studie, die die Stiftung für Zukunftsfragen in Auftrag gegeben hat.

Boom bei Fernreisen

Trotz der Diskussion um den Klimawandel erlebe die Fernreise einen Boom. Noch nie verbrachten mehr Bundesbürger ihren Urlaub außerhalb Europas (17 Prozent), so das Ergebnis der Studie. Besonders würden Urlaubsregionen in Fernost sowie in Nordamerika davon profitieren.

Trotz Klimawandel boomen Fernreisen - wie etwa auf die indonesische Insel Bali. Bildrechte: colourbox.com 2009 waren es nur 10,9 Prozent der Befragten, die Urlaub außerhalb von Europa machten. Dabei ging es vergangenes Jahr um Länder wie Kanada, die USA, China, Thailand oder Indonesien. "Trotz aller Einsicht und Sorgen [in Bezug aufs Klima] wollen viele Bundesbürger im Urlaub keine Kompromisse eingehen und wählen weit entfernte Ziele. 'Flight shaming' – also das Schämen für eine getätigte Flugreise – erweist sich im Urlaub als ein Mythos", so der wissenschaftliche Leiter der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, Ulrich Reinhardt.

Bevorstehende Reisepläne

Bereits jetzt seien schon fast zwei Drittel aller Bundesbürger sicher, 2020 mindestens fünf Tage zu verreisen. Dagegen wisse nur jeder siebte, dass er in den kommenden zwölf Monaten nicht verreisen werde.

Wer verreist wie oft?

Drei von fünf Bürgern sind 2019 verreist, heißt es in der Studie. Konkret seien es 61 Prozent, die eine Urlaubsreise von mehr als fünf Tagen unternommen hätten. 21 Prozent seien sogar zweimal unterwegs gewesen, 19 Prozent noch häufiger. "Am reisefreudigsten zeigten sich hierbei Familien und kinderlose Paare", so die Aussage der Studie. Dennoch sank demnach die Gesamtreiseintensität der deutschen Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent.

Im Trend: Urlaub hierzulande

Sehr beliebt: Ostseegemeinden in Mecklenburg Vorpommern, wie hier Usedom. Bildrechte: dpa Laut Studie bleibt Deutschland das beliebteste Reiseziel der Bundesbürger, verliert aber Marktanteile. Mehr als jeder Dritte (34 Prozent) habe seinen Haupturlaub zwischen den Küsten im Norden und den Bergen im Süden verbracht. Spitzenreiter im vergangen Jahr seien im Besonderen die Ostseegemeinden von Mecklenburg-Vorpommern und die Bergregionen von Bayern. Im 10-Jahres-Vergleich habe sich allerdings die Anzahl der Haupturlaube im eigenen Land um fast drei Prozent reduziert (2009: 36,7 Prozent).

Weniger Spanien-Reisen als vor zehn Jahren



Reisedauer und Reisekosten

Je weiter die Reise geht, desto länger verweilen die Urlauber vor Ort. Bildrechte: IMAGO Durchschnittlich 12,3 Tage seien die Deutschen bei ihrem Haupturlaub unterwegs gewesen. "Am längsten verreisten hierbei die jüngeren Bundesbürger zwischen 18 und 24 Jahren, die durchschnittlich über zwei Wochen vor Ort blieben. Dagegen dauerte der Haupturlaub eines Singles nur gut zehn Tage", heißt es in der Studie. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass je weiter die Reise entfernt ist, desto länger bleiben die Menschen vor Ort. Während die Gäste in der Türkei über 14 Tage blieben, dauerte ein Urlaub in Österreich nur etwa elf Tage. Mit durchschnittlich 98 Euro pro Tag bleibe ein Urlaub aber weiterhin ein teures Vergnügen. Im Vergleich zu 2009 hätten sich die Ausgaben auch um mehr als 20 Prozent auf insgesamt 1.208 Euro pro Person im Jahr erhöht. "In diesen Kosten sind neben den Unterkunfts-, Verpflegungs- und Transportausgaben auch alle weiteren Kosten von Eintritten über Souvenirs bis hin zu Trinkgeldern enthalten", so die Studie.