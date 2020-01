Dort arbeiteten auch die vier anderen Infizierten. Sie hatten sich offenbar bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die zu Besuch in der Unternehmenszentrale in Bayern war. Etwa 110 Kontaktpersonen aus der Firma werden laut Behörden nun auf das neue Virus getestet. Ergebnisse werden im Laufe des Freitags erwartet.

Die Infektionen und Todesfälle in China erlebten am Donnerstag den größten Anstieg binnen eines Tages. Die Zahl der Infizierten kletterte nach Angaben der Gesundheitskommission in Peking um 1.981 auf 9.692. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 42 auf 213.



Die Weltgesundheitsorganisation WHO rief wegen einer drohenden Pandemie den internationalen Gesundheitsnotstand aus.