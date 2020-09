Renteninformation Verwirrung um Wehrdienst-Rentenbezüge

Nehmen wir als Beispiel einen fiktiven, aber realistischen Fall: Max Mustermann wohnt in Sachsen und hat 1992 seinen Zivildienst abgeleistet. Für diese Zeit wurden in seiner Renteninformation bislang rund 6.000 Euro als Beiträge aus öffentlichen Kassen ausgewiesen. In diesem Jahr sind es aber plötzlich nur noch rund 5.000 Euro, also 1.000 Euro weniger. Wie kann das sein?