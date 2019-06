Ein Hubkapazitätskran in der Nähe der Margaretenbrücke auf der Donau, hebt das gesunkene Schiffswrack auf.

Ein Hubkapazitätskran in der Nähe der Margaretenbrücke auf der Donau, hebt das gesunkene Schiffswrack auf.

Ein Hubkapazitätskran in der Nähe der Margaretenbrücke auf der Donau, hebt das gesunkene Schiffswrack auf. Bildrechte: dpa

Nach Unglück auf Donau Erste Leichen aus Schiffswrack geborgen

Hauptinhalt

Mit einem Spezialkran wird am Dienstag in Budapest ein vor fast zwei Wochen gesunkenes Schiff geborgen. Wegen der starken Strömung konnten Taucher nicht an das Wrack heran, um die Leichen der insgesamt acht Vermissten aus dem Wasser zu holen.