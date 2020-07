Krankenwagen oft zu spät Rettungsdienste in Sachsen-Anhalt fordern mehr Personal und Fahrzeuge

Wer in Sachsen-Anhalt einen Rettungswagen ruft, der muss häufig länger warten, als das gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist schon seit Jahren und so und daran hat sich auch im vergangenem Jahr nichts geändert. Laut einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SPD wird die sogenannte Hilfsfrist-Quote in keinem Landkreis und in keiner kreisfreien Stadt eingehalten. Rettungswagen müssen danach in 95 Prozent der Fälle nach spätestens 12 Minuten am Einsatzort sein.